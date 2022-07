Em clima de romance, Aline Campos e Jesus Luz desembarcam em aeroporto do Rio

Rio - Após curtirem uma viagem à Chapada dos Veadeiros, Aline Campos e Jesus Luz desembarcaram no aeroporto Santos Dumont, na tarde desta sexta-feira. No local, o casal surgiu em clima de romance e trocou vários beijinhos. Simpáticos, eles ainda posaram para fotos ao notarem a presença do paparazzo.

Nesta quinta-feira, o DJ usou o Instagram para se declarar para a atriz. "O lugar é mágico e o amor transborda", escreveu Jesus na legenda de algumas fotos feitas durante a viagem do casal. Em seguida, Aline comentou: "Esse lugar é você. Gratidão, Jesus!". "Está sendo maravilhoso trocar e aprender com você", completou ele.

Amigos de longa data, Aline e Jesus vieram a público com o romance no final de junho deste ano, poucas semanas depois do DJ anunciar o fim do casamento com a influenciadora Carol Ramiro.

