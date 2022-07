Bruna Linzmeyer comunicou morte de sua cachorrinha - Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 17:28

Rio - Bruna Linzmeyer contou para os seguidores nesta sexta-feira (08) sobre a morte de sua cachorrinha, Paulina, de 12 anos. Em uma postagem no Instagram, a atriz desabafou sobre como o animal de estimação mudou sua vida e compartilhou alguns registros de momentos acompanhada da parceira.

fotogaleria "Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso ela tinha esse nome, hehe. Nossa paulina, nossa polis, partiu anteontem mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço", escreveu.

Nos comentários, Bruna Linzmeyer recebeu o apoio de Leticia Salles, com quem contracenou na primeira fase do remake de "Pantanal". "Meus sentimentos, amor meu! Será sempre eterna no coração de vocês. Fiquem bem", desejou.