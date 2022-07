Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, se desculpou após alfinetar Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 16:51 | Atualizado 04/07/2022 16:53

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, alfinetou Pabllo Vittar nas redes sociais, mas voltou atrás. Ela se desculpou por afirmar que a cantora estava com inveja do sucesso da música "Bandido", lançada por seu filho. O comentário surgiu após a drag queen questionar as diretrizes do YouTube, que excluiu da plataforma sua parceria "Bandida", com Pocah, no ano passado.