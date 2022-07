Ana Maria Braga durante o Mais Você - Reprodução da TV Globo

Publicado 04/07/2022 12:29 | Atualizado 04/07/2022 12:31

Rio - Ana Maria Braga foi às lágrimas durante o 'Mais Você', da TV Globo, nesta segunda-feira. A apresentadora foi surpreendida ao relembrar momentos especiais da atração, que estreou em novo horário, e se emocionou quando viu o Louro José na retrospectiva. Intérprete do papagaio, Tom Veiga morreu em 2020. Com os olhos marejados, a loira se aproximou do Louro Mané, seu 'neto,' e disse que o animal alegrou sua vida.

"Eu quero chegar perto do meu Louro Mané, meu lourinho que vai ser para sempre e dizer que você veio para alegrar a nossa vida. Quero muito agradecer por você ter feito a sua inscrição para ser o lourinho, que é insubstituível. Queria te dizer que seu pai é insubstituível para mim", começou a apresentadora.



"Cada vez que eu vejo o trabalho dele e a amizade que a gente tinha eu transfiro isso para a sua imagem e para o seu carisma. Espero que a gente tenha um longo caminho pela frente. Para eu te ver crescer, para você aprender como sue pai aprendeu todas as bobagens que eu sei", finalizou Ana.



Louro Mané, então, agradeceu a apresentadora pelas palavras. "Eu to muito feliz de estar aqui e de ter te encontrado, Ana. Eu também espero ficar muito tempo com você e levar alegria pro povo de casa".

O 'Mais Você' estreou em novo horário, nesta segunda-feira, a partir das 10h45. Já o 'Encontro', agora, inicia às 09h30.