Luciano Huck dança com sua filha, Eva, na final da ’Dança dos Famosos’Reprodução/TV Globo

Publicado 04/07/2022 11:53 | Atualizado 04/07/2022 11:57

Rio - Luciano Huck provou que leva a "Dança dos Famosos" muito a sério. O apresentador dançou com a filha caçula, Eva, na grande final do quadro, neste domingo (4), cumprindo uma promessa feita a Fátima Bernardes na estreia da temporada, em abril.

Quando a apresentadora participou do júri técnico do "Dança dos Famosos", lançou a proposta a Huck. "Tenho esperança que até o final você dance", disse ela na época. O apresentador do "Domingão com Huck" concordou e fez valer sua palavra.

Vestida de bailarina, Eva entrou no palco ao som de "Cold Heart", parceria de Elton John com Dua Lipa. Assim como os competidores, a dança da filha do apresentador teve uma superprodução e até um balé acompanhando. "A Angélica pariu a mini Claudia Raia", brincou Huck sobre a habilidade da filha na dança.

Nas redes sociais, Fátima fez questão de elogiar. "Gostei muito! Cumpriu a promessa. E ainda vimos a Eva linda dançando. Nota 10", disse ela.



Ana Furtado, Vitão e Vitória Strada foram os finalistas da "Dança dos Famosos" oficial. A dupla formada por Vitória Strada e Wagner Santos foi a campeã. A atriz e o professor ganharam um carro zero km cada.