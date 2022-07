Annik Salmon e Guilherme Estevão serão os novos carnavalescos da Mangueira para o próximo carnaval - Divulgação / Mangueira

Publicado 04/07/2022 12:23 | Atualizado 04/07/2022 12:29

No evento, a comunidade terá o primeiro contato oficial com a coreógrafa Claudia Mota, os carnavalescos Annik Salmon (ex-Porto da Pedra) e Guilherme Estevão (ex-Império da Tijuca), a porta-bandeira Cynthia, os novos mestres de bateria, Taranta Neto e Rodrigo Explosão, além das intérpretes Nina Rosa e Cacá Nascimento, que vão compor o carro de som.

A feijoada terá show com os grupos Art Junior e Samba Faz Bem, além de apresentação da bateria Tem Que Respeitar Meu Tamborim e dos intérpretes Marquinhos Art’Samba e Dowglas Diniz.

Para o Carnaval 2023, a Mangueira irá trazer o enredo "As Áfricas que a Bahia canta" . A agremiação contará a narrativa do protagonismo negro e mostrará as construções das visões de África na Bahia a partir de sua musicalidade e instituições carnavalescas negras, destacando o protagonismo feminino nesse processo e as lutas contra intolerância, racismo e fortalecimento da identidade afrobrasileira.