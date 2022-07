De vestido coladinho, Viviane Araújo exibe o barrigão de gravidez em evento do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo marcou presença em um evento do Salgueiro, no Club Municipal, na Zona Norte do Rio, neste domingo (03). Grávida de sete meses, a atriz exibiu seu barrigão ao usar um vestido coladinho e com pedrarias. Na ocasião, a Rainha de bateria da agremiação estava acompanhada do marido, Guilherme Militão. Simpática, Vivi posou para fotos com o público presente no local.

Recentemente, a atriz falou sobre a expectativa para a chegada de Joaquim, seu primeiro filho. "Nessa reta final a ansiedade é muito grande, perdendo horas de sono porque acordo de madrugada para fazer xixi. O sono vai embora. Faz parte, estou amando. Tenho todos os receios, tudo é novo e diferente. Maternidade para mim é um mundo novo que quero viver da maior e melhor forma que eu puder. Ser a melhor mãe que eu puder ser para o Joaquim", afirmou ela, que pretende ter parto normal.

