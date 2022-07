Espetáculo Joãosinho e Laíla - Claudia Ribeiro

Publicado 02/07/2022 02:31

Dois personagens principais na história dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, Joãosinho Trinta e Laíla, são homenageados no espetáculo “Joãosinho & Laíla: Ratos e Urubus, larguem minha fantasia”, que encerra temporada domingo, na Arena Sesc Copacabana (Rua Domingos Ferreira, 160). As sessões de sexta, sábado e domingo acontecem às 19h. Ingressos: R$ 7,50 (associado do Sesc), R$ 15 (meia-entrada), R$ 30 (inteira).

O maior desfile da história do carnaval do Rio de Janeiro é o grande tema da peça. O elenco no palco aborda os preparativos para o emblemático desfile da Beija-Flor de Nilópolis em 1989. Oito sambas enredo costuram a cronologia do espetáculo. A ideia surgiu de uma conversa de Édio Nunes, diretor da peça, que participou do histórico desfile, com o coreógrafo de comissão de frente Patrick Carvalho.

“Jamais esqueci a cena em que nós, os mendigos, arrancávamos o plástico preto (desfile das campeãs) que cobria a réplica da estátua do Cristo Redentor, um Cristo mendigo, que havia sido censurado pela Igreja e execrado pela mídia. Durante o desfile, a gente foi arrancando aquele plástico, desvelando aquele Cristo, provocando uma comoção”, diz o diretor.

O ator Wanderley Gomes que representa Joãosinho Trinta revelou ter profunda admiração pelo carnavalesco. “É um grande presente fazer Joãosinho Trinta que para mim é muito genial. Eu acho ele incrível, sempre tive uma grande admiração e estou encarando como um grande presente. A primeira coisa que eu fiz foi tentar não imitar (o Joãosinho), porque como eu não tive contato, eu vi uma coisa do programa “Roda Viva”, eu não quis imitar. Mas todo mundo fala que eu faço igual, não sei como, mas é isso”, disse o ator Wanderley Gomes.

Coube ao ator Cridemar Aquino representar o lendário Laíla. “Sou um folião, primeiro que eu sou o Beija-Flor de Nilópolis, sou um torcedor da escola. Cria de São João de Meriti, desde sete, oito anos de idade, estou do lado da quadra. Sempre que possível desfilo na escola e esse ano foi um presente receber esse carinho. Estou comemorando 25 de carreira como ator e fazer esse personagem nesse contexto falando desse carnaval específico de 1989 é muito importante pra mim”.