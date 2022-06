Zoe Martínez comete racismo contra Neguinho da Beija-Flor - Reprodução

Rio - Neguinho da Beija-Flor foi alvo de racismo por parte da comentarista Zoe Martínez, da Joven Pan, nesta quarta-feira, data em que o intérprete da azul e branco de Nilópolis completou 73 anos. Durante o programa "Morining Show", Zoe afirmou que o sambista é "negro que na escuridão a gente só vê a gengiva".

Ao ser questionada se o episódio entre Piquet e Hamilton seria considerado racismo estrutural, Zoe disparou: "Então o Neguinho da Beija-Flor também é, né, racista? E olha que ele é negro, negro, que na escuridão a gente só vê a gengiva. E ele tem muito orgulho de ser negro, da cor da pele dele, tanto é que o nome dele é Luiz Antônio, alguma coisa assim, e ele é conhecido como o Neguinho da Beija-Flor porque ele tem orgulho da sua raça. Qual é o problema?".

"Eu assisti ao vídeo e não vi nada de mais. Ele não falou 'neguinho' para atacar, para diminuir. Claro que não, foi uma conversa informal. Quantos 'neguinhos' gostam de ser chamados de 'neguinhos', com carinho? Qual é o problema disso? Quem vê racismo nesse tipo de fala, da forma que o Piquet colocou, é porque o racismo está nele", completou.

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis emitiu um comunicado oficial em repúdio aos comentários proferidos contra o artista. "Neguinho não escapa do racismo. Nem aos 73. Nem no dia do próprio aniversário. Por isso, a Beija-Flor de Nilópolis vem a público repudiar as recentes menções ao artista em redes sociais e programa de rádio", iniciou.

"Elevando o grau do equívoco cometido por internautas, a profissional disse ao vivo: 'Então, o Neguinho da Beija-Flor também é né? Racista. E olha que ele é negro, negro, assim... Que na escuridão a gente só vê a gengiva. As frases de Zoe revoltam e causam repugnância em familiares e admiradores do aniversariante do dia. O sentimento é o mesmo na escola em que ele construiu a brilhante carreira, reconhecida nacional e internacionalmente".