Neguinho da Beija-Flor ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter após confusão entre Nelson Piquet e Lewis Hamilton - Divulgação

Neguinho da Beija-Flor ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter após confusão entre Nelson Piquet e Lewis HamiltonDivulgação

Publicado 28/06/2022 13:18 | Atualizado 28/06/2022 13:21

Rio - Após o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet usar pejorativamente o termo "neguinho" para se referir ao heptacampeão mundial Lewis Hamilton, um grande debate se formou nas redes sociais. A confusão foi tanta que acabou sobrando até para Neguinho da Beija-Flor, intérprete da azul e branco de Nilópolis, que teve seu nome entre os tópicos mais comentados do Twitter.

fotogaleria

Tudo isso porque algumas pessoas acham que a atitude de Piquet não foi racista e começaram a afirmar nas redes sociais que se Lewis Hamilton não pode ser chamado de "neguinho", então o intérprete da Beija-Flor de Nilópolis também não pode.

"O ex-piloto Nelson Piquet chamou o Hamilton de 'neguinho' e agora está sendo chamado de racista. O que vocês queriam que ele chamasse, de 'branquinho'?! E quanto ao ilustre cantor Neguinho da Beija-Flor, esse seu nome também é racista?! É muito mimimi e falta de caráter!", disse uma pessoa no Twitter.

"Povo está doente. Pra defender uma fala racista do Piquet, pai do Dick Vigarista, estão usando o Neguinho da Beija-flor. Neguinho que teve problemas pra criar suas redes sociais, justamente porque o apelido dele é um termo considerado racista", comentou outro internauta, se referindo a um problema que o cantor teve em 2017.

Problema com o Facebook

Em agosto de 2017, Neguinho da Beija-Flor teve problema para impulsionar suas postagens no Facebook por conta de seu nome. A plataforma, em uma tentativa de reduzir conteúdo discriminatório, passou a bloquear palavras que tenham cunho ofensivo.

"Imagine só se eu tiver que ter que mudar de nome artístico por causa do Facebook? Eu me chamo Neguinho há mais de 50 anos", disse o artista, na época. Na mesma ocasião, a plataforma informou que Neguinho não teve suas postagens bloqueadas, como chegou a ser especulado. A empresa disse, em comunicado oficial, que "não foi proibido o uso do nome do artista e que ele não estava apenas conseguindo impulsionar os seus posts na plataforma".