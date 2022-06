Imperatriz Leopoldinense terá disputa de sambas aberta pela primeira vez na história - Reprodução

Publicado 24/06/2022 15:40

Pela primeira vez na história da Imperatriz Leopoldinense, a disputa de samba-enredo para o Carnaval será aberta a todos os compositores interessados. Para o desfile de 2023, poetas de escolas coirmãs, filiados a entidades musicais em geral e novos talentos dos mais variados gêneros poderão inscrever suas obras no concurso.

"Agora, quem já compõe ou participa de disputas em outras escolas também poderá participar do concurso na Imperatriz. É também uma oportunidade de conhecermos novos talentos do Rio de Janeiro e do país. Acreditamos muito nessa mescla. Esse convite também se estende a compositores de outros gêneros musicais", diz a presidente da Imperatriz, Cátia Drumond.



Com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", do carnavalesco Leandro Vieira, a agremiação contará a história da chegada do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, ao céu e ao inferno. A revelação da sinopse do enredo e das regras da competição acontecerá no próximo dia 29 de junho, na quadra da Imperatriz, em Ramos, Zona Norte do Rio.



"Permitir a participação de autores que não são, obrigatoriamente, membros efetivos da ala de compositores da Imperatriz irá proporcionar uma safra de sambas com maior diversificação rítmica, melódica e poética. Será uma das eliminatórias mais emocionantes e acirradas da história gresilense", comemora André Bonatte, presidente da ala de compositores da Imperatriz.