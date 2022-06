Quadra da Portela sedia Feira Literária da azul e branco - Sandro Vox / Agência O Dia

Rio - A escola de samba Portela se tornou nesta sexta-feira patrimônio histórico e sociocultural da cidade do Rio. A decisão de tomar a agremiação foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial pelo prefeito Eduardo Paes. O decreto tem como base o projeto dos vereadores Cesar Maia, Reimont, Celso Costa, Marcos Paulo, Chico Alencar e Tainá de Paula.

A Portela foi fundada oficialmente como um bloco carnavalesco em 11 de abril de 1923, no bairro de Oswaldo Cruz, e já continha o "embrião" da primeira diretoria, com Paulo da Poetela, Alcides Dias Lopes, Heitor dos Prazeres e Natalino José do Nascimento (seu Natal), e entre outros.

Adotando como símbolo a águia e as cores azul e branco, a Portela detém o posto de maior campeã do carnaval do Rio de Janeiro, com 22 títulos, de 1935, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944,1945, 1946, 1947, 1951, 1953 (primeiro supercampeonato), 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1970, 1980, 1984 e 2017. Dentre suas grandes conquistas, destaca-se um heptacampeonato e um tetracampeonato, respetivamente entre 1941/1947 e 1957/1960.

De acordo com a parlamentar Tainá de Paula, a Portela, que é carinhosamente chamada de "A Majestade do Samba", com certeza pode ser considerada um marco na história da cidade e do samba carioca. "Madureira é a nossa capital do samba. Esse tombamento é importante para a preservação cultural de uma instituição tradicional do samba que ainda oferece cursos e iniciativas sociais para a comunidade", disse.