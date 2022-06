Após ser anunciado como tema do enredo do Império Serrano, Arlindo Cruz marca presença na quadra da escola - reprodução do instagram

Após ser anunciado como tema do enredo do Império Serrano, Arlindo Cruz marca presença na quadra da escolareprodução do instagram

Publicado 19/06/2022 11:42 | Atualizado 19/06/2022 11:49

Rio - A emoção tomou conta da quadra do Império Serrano na noite deste sábado. Após sete anos, Arlindo Cruz voltou ao local para participar do lançamento do enredo do Carnaval de 2023, intitulado 'Lugares de Arlindo', em sua homenagem. Em uma cadeira de rodas, o sambista foi levado ao palco pela esposa, Babi Cruz, e pode receber o carinho do público ao lado dos filhos, Arlindinho e Flora, e de alguns integrantes da escola.

fotogaleria

Na ocasião, Babi não segurou às lágrimas. Ela ainda abriu o coração ao falar sobre o momento especial que vivia. "Alguém pode imaginar como estou aqui por dentro? Viver é um milagre! Vamos acreditar que o milagre existe, porque o Arlindo é um milagre! Ele está vindo e recebendo esse amor de vocês", disse ela. "Ele ama esse lugar, essas pessoas, essa cultura", ressaltou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arlindo Cruz (@arlindocruzobem)

No evento, Arlindinho cantou um dos sucessos do pai, a canção 'Meu Lugar'. Logo depois, ele soltou a voz e embalou o público ao som do samba-enredo 'O Império do Divino' (2006) e 'E Verás Que Um Filho Teu Não Foge À Luta' (1996). Através do Instagram, o cantor vibrou com a presença de Arlindo Cruz na quadra. "Depois de sete anos, Arlindo Cruz volta à quadra do Império Serrano".

Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto tomava banho, em 2017. Em um relato recente, Babi Cruz disse que nesses cinco anos o ator já passou por 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça, embolia pulmonar, e chegou a ser desenganado pelos médicos.

Homenagem

De volta ao Grupo Especial, o Império Serrano vai levar à Sapucaí a vida e obra de Arlindo Cruz. O enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza. Como numa roda de amigos, o Império Serrano promove um reencontro para celebrar o grande Arlindo Cruz. Nesta festa regada a muito samba, vamos relembrar a sua história, seus sucessos e, com eles, percorrer caminhos que nos levará a lugares, reais e simbólicos, que marcam a trajetória desse imperiano de fé", afirma destaca o profissional.

Novas contratações

Os novos contratados do Império Serrano para o próximo carnaval também foram anunciados durante o evento deste sábado, dia 18. Além de Alex de Souza, tiveram o primeiro contato com a família imperiana o intérprete Ito Melodia, o coreógrafo da comissão de frente Junior Scapin, e o 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Flôres e Danielle Nascimento.