Graciele Bracco é anunciada como a nova madrinha de bateria da União da Ilha Divulgação

Rio - Graciele Bracco é a nova madrinha da União da Ilha. A ex-bailarina do 'Esquenta', da TV Globo, foi convidada por Ney Filardis, presidente da agremiação, para abrir o desfile da escola.

“Recebi este convite com muito carinho e alegria. Estava feliz com o meu posto de musa da escola. Confesso que eu não esperava tamanho reconhecimento. Meu coração é só gratidão. Farei o máximo para continuar retribuindo o carinho e reconhecimento que a presidência, direção e toda comunidade estão me dando", afirmou ela.

Graciele começou a desfilar aos seis anos, foi princesa do Carnaval Carioca e este ano completou 34 anos de Sapucaí. A beldade é esposa do Marcelão, compositor tricampeão e conselheiro da União da Ilha do Governador.

Vale lembrar que no Carnaval do ano que vem, Juliana Souza segue como Rainha de Bateria da União da Ilha. "Nascida e criada na Ilha e com muito samba no pé, desejamos muito sucesso a frente de nossa bateria”, informou a agremiação através de suas redes sociais.