Imperatriz Leopoldinense realizou feijoada em sua quadra, para apresentar os reforços para o Carnaval 2023 - Nelson Malfacini / Imperatriz Leopoldinense

Imperatriz Leopoldinense realizou feijoada em sua quadra, para apresentar os reforços para o Carnaval 2023Nelson Malfacini / Imperatriz Leopoldinense

Publicado 06/06/2022 13:36

Rio - A Imperatriz Leopoldinense realizou neste domingo (5) uma feijoada para apresentar os novos reforços para o Carnaval 2023. O evento ocorreu na quadra da escola, localizada em Ramos, na Zona Norte do Rio.

Na festa foram apresentados três dos quatro reforços da escola para o próximo Carnava: o coreógrafo Marcelo Misailidis, que estava na Beija-Flor, o mestre-sala Phelipe Lemos (ex-Unidos da Tijuca), e o intérprete Pitty de Menezes, que era da Porto da Pedra. "(...) Um sonho da minha vida, que é ser campeão do Carnaval 2023, junto com toda essa comunidade", disse Pitty na sua apresentação no palco.

fotogaleria

O carnavalesco Leandro Vieira, principal reforço da escola, e bicampeão do Grupo Especial pela Mangueira, não pôde comparecer ao evento, pois foi diagnosticado com covid-19.

Além da apresentação dos novos reforços, o evento contou com shows do sambista Dudu Nobre, do mestre Lolo e a bateria da Imperatriz Leopoldinense. A escola também apresentou para a comunidade o 'Estandarte de Ouro' deste ano, conquistado pela ala das baianas.

Após o 10° lugar no carnaval deste ano, a Imperatriz apresentou no último sábado (4) o enredo para o Carnaval 2023. 'O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida' mergulha no universo visual nordestino, debruçada sobre a literatura popular, o cangaço e as tradições estéticas e musicais do sertão, informou a escola em suas redes sociais.

Cordéis populares como "A chegada de Lampião no inferno", "O grande debate que teve Lampião com São Pedro" ou "A chegada de Lampião no céu" são temas do brasileiríssimo e rico universo artístico da narrativa proposta. A sinopse do enredo será apresentada no próximo dia 29 de junho.