Publicado 16/06/2022 10:19

Rio - Wander Pires foi anunciado como intérprete da Paraíso do Tuiuti na madrugada desta quinta-feira. A agremiação fez uma postagem nas redes sociais comemorando a chegada do cantor, que vai ocupar o lugar de Celsinho Mody.

"Wander Pires é do Tuiuti. Para a próxima temporada, vamos contar com o reforço de peso de Wander Pires no comando do nosso carro de som. Alô meu povão do Tuiuti, a hora é essa", escreveu o perfil da escola de São Cristóvão na legenda.

Alô meu povão do Tuiuti, a hora é essaaa! @WanderPires_ é a nova voz da nossa escola para a próxima temporada!



Após quatro anos, Wander Pires deixou a Mocidade Independente de Padre Miguel. Em sua rede social, o intérprete se despediu da escola. "Me despeço da Mocidade agradecendo a todas as pessoas que marcaram minha trajetória, de presidentes, a diretores, que foram essenciais para mim. Agradeço aos meus grandes amigos e segmentos da escola, a toda comunidade que sempre me apoiava e principalmente a minha equipe Musical, meus bravos guerreiros: De cordas a cantores e também a minha querida e amada fono: muito obrigado", escreveu ele.