Arlindo Cruz será homenageado pelo Império Serrano - reprodução

Arlindo Cruz será homenageado pelo Império Serranoreprodução

Publicado 18/06/2022 19:10 | Atualizado 18/06/2022 19:10

Rio - De volta ao Grupo Especial, o Império Serrano anunciou, neste sábado, o tema de seu enredo para o Carnaval de 2023. Após exaltar grandes baluartes ao longo da última década, como Dona Ivone Lara e Silas de Oliveira, chegou a vez da agremiação levar à Sapucaí a vida e obra de Arlindo Cruz. Com o título 'Lugares de Arlindo', a escola vai retratar toda a musicalidade do cantor e compositor na Avenida.

fotogaleria

"Como numa roda de amigos, o Império Serrano promove um reencontro para celebrar o grande Arlindo Cruz. Nesta festa regada a muito samba, vamos relembrar a sua história, seus sucessos e, com eles, percorrer caminhos que nos levará a lugares, reais e simbólicos, que marcam a trajetória desse imperiano de fé", afirma o carnavalesco Alex de Souza, durante a 'Feijoada da Vitória'.

O profissional reforça que essa será uma grande homenagem à Arlindo, que no Império Serrano, venceu 12 disputas de samba-enredo. O primeiro foi em 1989, com “Jorge Amado, axé Brasil”, passando por outras grandes composições, como “O Império do Divino”, vencedor do Estandarte de Ouro em 2006. "Será um tributo de mão dupla: Império e Arlindo, de forma recíproca, se homenagearão no palco maior do carnaval. Em meio aos diversos gêneros musicais que bebem da música de Arlindo, o samba impera e pede passagem. Viva, Arlindo e seus lugares! Viva o Império Serrano!", vibrou Alex.



Os novos contratados do Império Serrano para o próximo carnaval também foram anunciados durante a feijoada. Além de Alex de Souza, tiveram o primeiro contato com a família imperiana o intérprete Ito Melodia, o coreógrafo da comissão de frente Junior Scapin, e o 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Flôres e Danielle Nascimento.