Erika Januza surge deslumbrante no aniversário da Viradouro

Rio - Erika Januza se esbaldou na comemoração de aniversário da Unidos do Viradouro, na quadra da agremiação, em Niterói, na noite desta sexta-feira. A rainha de bateria da escola de samba, que completou 76 anos, honrou o título e caiu na folia no meio da bateria Furacão Vermelho e Branco. Para a celebração, a artista escolheu dois vestidos curtinhos e não economizou no brilho, chamando a atenção de todos os presentes. A famosa também foi tietada pelo namorado, Juan Nakamura, e ainda interagiu com fãs no local.

Em abril, Erika estreou na Sapucaí em seu primeiro ano de reinado na Viradouro e, na ocasião, a atriz declarou a emoção que sentia com o retorno dos desfiles: "Estou muito feliz, grata, emocionada e abençoada. Tudo junto. É um Carnaval que estava todo mundo com saudade de viver. Voltar como rainha de bateria é a realização de um sonho", declarou ela.

Programação intensa

Nesta sexta-feira, a Viradouro completou 76 anos com uma noite repleta de atividades. Primeiro, aconteceu uma missa em Ação de Graças, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Niterói. Em seguida, o grupo Papo 90 levou a comemoração para a quadra, onde também foi anunciada a equipe para o Carnaval 2023.

A noite teve, ainda, show com o intérprete Zé Paulo Sierra, ritmistas comandados por mestre Ciça, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira. No último desfile, a agremiação de Niterói, que venceu os carnavais de 1997 e 2019, ficou em terceiro lugar no Grupo Especial.

Confira:

