Publicado 29/06/2022 09:26

Rio - A Imperatriz Leopoldinense lança, nesta quarta-feira (29), às 20h, a sinopse do enredo para 2023. O tema, de autoria do carnavalesco Leandro Vieira, vai exaltar a cultura nordestina. O título é "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".

Cordéis populares como “A chegada de Lampião no inferno”, “O grande debate que teve Lampião com São Pedro” e “A chegada de Lampião no céu” são o mote do enredo.

Durante o encontro com a diretoria e os compositores, Leandro Vieira, que chega à escola de Ramos após seis carnavais pela Mangueira, fará uma explanação sobre o enredo e vai tirar dúvidas para a elaboração dos sambas.