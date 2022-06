No próximo ano, as escolas que integram a Liga-RJ passam pela Sapucaí em 17 e 18 de fevereiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/06/2022 15:24

Rio - A Liga-RJ informou, nesta quarta-feira (29), que o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro acontecerá na próxima terça-feira (5), às 20h. A definição da passagem das agremiações pelo Sambódromo no Carnaval de 2023 acontece na sede da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O encontro será limitado aos presidentes, representantes das agremiações e convidados. O resultado será divulgado no site e nas redes sociais oficiais da entidade. No próximo ano, as 15 escolas que integram a Liga-RJ passam pela Marquês de Sapucaí nos dias 17 e 18 de fevereiro.