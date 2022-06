UPM se torna patrimônio imaterial cultural do Rio - Wellington Melo / Agência O Dia

Publicado 29/06/2022 13:12

Rio - A Unidos de Padre Miguel se tornou patrimônio cultural imaterial do estado do Rio. O decreto foi sancionado pelo governador Cláudio Castro, e publicado no Diário Oficial da última terça-feira (28).

"Fica considerado como Patrimônio Imaterial o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Padre Miguel, com a finalidade de preservar a cultura do samba, da música e da história, bem como a divulgação do local para ensaios e visitação turística de uma das maiores festas populares do país", diz um trecho do decreto, de autoria do deputado estadual Coronel Jairo (SDD).

fotogaleria

Fundada em 12 de novembro de 1957, a escola de Padre Miguel é famosa por seus enredos afros. A UPM, como é mais conhecida pelos torcedores, já contou na Marquês de Sapucaí a história de Iemanjá, Olokum, Xangô, Zumbi dos Palmares, Tia Ciata, São Jorge e Ogum, além da história da capoeira.

Em 2017 levou para a Sapucaí o enredo "Ossain", conquistando diversos prêmios, entre eles, o o Troféu Nota 10 do Jornal Meia Hora, pela melhor Comissão de Frente. Naquele ano, a escola ficou em quarto lugar.

Em 2022, a escola brilhou com o enredo "Iroko - É Tempo de Xirê", sobre a história do orixá do tempo. O enredo rendeu o quinto lugar para a agremiação na Série Ouro.