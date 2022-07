Erika Januza estrela vídeo-sinopse do novo enredo da Viradouro - Reprodução

Erika Januza estrela vídeo-sinopse do novo enredo da ViradouroReprodução

Publicado 30/06/2022 21:25

Rio - A Unidos do Viradouro apresentou a sinopse de seu novo enredo aos compositores, em evento realizado na quadra da agremiação, em Niterói, nesta quinta-feira. Em 2023, a escola de samba pretende homenagear Rosa Maria Egipcíaca, conhecida como a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Qualquer compositor pode concorrer na escolha do samba-enredo que a escola levará para a Sapucaí no ano que vem, mesmo que não tenha vínculo com a Vermelho e Branco de Niterói.

fotogaleria

Seguindo o enredo do carnavalesco Tarcísio Zanon, a Viradouro produziu um vídeo estrelado por Erika Januza, a rainha de bateria da agremiação. No registro, a atriz surge em clima misterioso ao recitar a sinopse do espetáculo que contará a história da escrava, prostituta e feiticeira que viveu no Rio de Janeiro e em Minas Gerais no século 18.

"Presságio... Diante do espelho ondulante das águas, a menina courana sentiu a vida passar diante de si. Uma gota se transformou em oceano, fazendo o real transbordar em vertigem. Em transe, percebeu-se tragada por um assombroso redemoinho em meio a um dilúvio brutal. Então defrontou-se com o reflexo de uma mulher misteriosa, de manto reluzente e coroa luminosa, como que a protegendo da própria sina.

E, de súbito, viu-se emergir em uma arca resplandecente sobre a qual flutuaria plácida a cortar a fúria das ondas", diz o início do texto escrito pelo pesquisador e jornalista João Gustavo Melo.

A Unidos do Viradouro conta com dois títulos de campeã, dos anos de 1997 e 2020. Em 2019, foi vice-campeã do Carnaval carioca e em 2021, ocupou o terceiro lugar.

Confira: