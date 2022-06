Matheus André é o novo primeiro mestre-sala da Unidos da Tijuca - Mauro Samagaio / Unidos da Tijuca

Publicado 30/06/2022 08:29

Rio - A Unidos da Tijuca decidiu promover o segundo mestre-sala Matheus André. Em 2023, ele terá a missão de defender o pavilhão principal da escola com porta-bandeira Denadir.

"Matheus era nosso segundo mestre-sala. Optamos em seguir acreditando, confiando e valorizando os profissionais da nossa própria casa. Voa, agora mais alto, Matheus!", disse a escola em uma postagem nas redes sociais.

Matheus André iniciou a sua carreira na Unidos da Vila Kennedy. Em 2014, venceu o concurso de mestre-sala na Caprichosos de Pilares e formou par com a porta-bandeira Lohane Lemos. Já em 2015 venceu novo concurso, dessa vez na Unidos da Tijuca desbancando outros vinte e cinco casais concorrentes e, novamente ao lado de Lohane Lemos, dançou por mais seis carnavais, como segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da agremiação.

Nos últimos trinta dias, Matheus ensaiou diariamente ao lado de Denadir Garcia, sendo efetivado como primeiro mestre-sala para o carnaval 2023. Matheus substitui Phelipe Lemos, que se transferiu para a Imperatriz.

"Encaro a oportunidade dada pela Unidos da Tijuca como a oportunidade de ouro da minha vida. O sonho de todo mestre-sala é chegar ao topo e disputar nota no Grupo Especial. É a realização de um sonho, mas vejo com muita seriedade e muito trabalho. A Unidos da Tijuca é uma escola muito séria que faz carnaval de verdade e estou muito feliz e animado de conduzir o primeiro pavilhão. Faço parte da nova geração que está chegando, pelas portas que a Tijuca está abrindo", disse Matheus.

Escola ganha reforço no carro de som



A Tijuca também anunciou outro reforço para o carro de som da escola. Trata-se do intérprete Maninho, que estava na São Clemente. Ao lado de Wantuir e Wic Tavares, o cantor estará no carro de som da agremiação para o Carnaval de 2023, após o 9° lugar no carnaval deste ano.

"É uma honra viver esse momento. Fazer parte do time de canto de duas pessoas que admiro imensamente e poder defender um pavilhão tão importante como o da Unidos da Tijuca são motivos de muita alegria. A ansiedade já toma conta para que a gente comece essa temporada tão especial que vem pela frente. Aos meus queridos Wantuir e Wic, e ao presidente Fernando Horta, meu muito obrigado pela confiança! Vamos com tudo, Tijuca", disse o intérprete.