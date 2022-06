Neguinho da Beija-Flor se manifesta após ser vítima de racismo - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 30/06/2022 10:41 | Atualizado 30/06/2022 11:48

DIA, nesta quinta-feira, o intérprete da Azul e Branca de Nilópolis se manifestou sobre a declaração de Zoe e confessou que não tomará nenhuma providência em relação a isso, já que 'não vai dar em nada'. Rio - Após ser alvo de racismo, Neguinho da Beija-Flor, de 73 anos, disse que não pretende denunciar o caso e nem processar a comentarista Zoe Martínez, da Joven Pan. A profissional afirmou durante o programa "Morining Show" que o sambista é "negro que na escuridão a gente só vê a gengiva". Em entrevista ao, nesta quinta-feira, o intérprete da Azul e Branca de Nilópolis se manifestou sobre a declaração de Zoe e confessou que não tomará nenhuma providência em relação a isso, já que 'não vai dar em nada'.

"Essa repórter tentou ser engraçada. Tentou que dizer que a única pessoa que tem Neguinho no nome sou eu. Tem a Preta Gil, o Nego do Borel, mas Neguinho só teria eu. Ela também tentou fazer uma comparação com o caso de Lewis Hamilton e Nelson Piquet, se é considerado racismo estrutural, usando meu nome. Eu não vou tomar nenhuma providência, porque isso não vai dar em nada. Já presenciei tantos casos de racismo no Brasil... Após a denúncia ser feita, a pessoa vai lá (na delegacia), paga R$200, R$300 e depois é liberada", desabafa o cantor.

Ele também revelou que já foi entrevistado por Zoe em outras duas ocasiões. "Já estive com ela, em programas dela. Ela me recebeu bem, disse que gostava do meu trabalho, que eu era referência. Se não me engano também falou que gostava da Beija-Flor".

Em seguida, Neguinho ainda refletiu e disse que o Brasil ainda está engatinhando quando o assunto é racismo. "Na minha época de garoto, me chamavam de 'Neguinho de Vala'. Isso não vai mudar, não. Para mudar a gente precisa de uns mais 400 anos pela frente. Eu fico chateado com esses comentários, mas fazer o que? Agradeço muito à Beija-Flor por ter se manifestado por mim. Esses comentários me chateiam, mas não vou me desgastar, não".

Se por um lado, um comentário ofende, por outro, o carinho dos fãs afaga o coração. "É maravilhoso, é muito bom ver as pessoas me defendendo. A gente fica muito contente com esse carinho", comenta Neguinho, que destaca: "Sou discriminado, mas bem-sucedido naquilo que mais gostaria que acontecesse na minha vida: ver minhas músicas tocando, ser reconhecido. Uma coisa compensa a outra".

Churrasco na Beija-Flor

Neguinho da Beija-Flor completou 73 anos, nesta quarta-feira, dia 29. Para comemorar a nova idade, o cantor vai promover um churrasco para os amigos na quadra da agremiação, em Nilópolis, nesta sexta-feira, a partir das 17h. "Amanhã, vou oferecer pros meus amigos, que forem me dar um abraço na Beija-Flor, um churrasco, pagode, vai ter bolo. E a entrada franca. A gente quando fica mais velho tem que comemorar o aniversário mesmo", brinca.