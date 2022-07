Salgueiro anuncia novo enredo para o Carnaval 2023, em homenagem ao carnavalesco Joãosinho Trinta - Divulgação

Publicado 01/07/2022 19:02 | Atualizado 01/07/2022 19:15

Rio - A Acadêmicos do Salgueiro apresentou, na última quinta-feira, seu novo enredo para o Carnaval do ano que vem. Com uma postagem no Instagram, a escola de samba revelou que pretende homenagear o carnavalesco João Clemente Jorge Trinta, mais conhecido como Joãosinha Trinta, que faleceu em 2011. Desenvolvido por Edson Pereira, o enredo "Delírios de um paraíso vermelho" animou salgueirenses enquanto a agremiação segue na busca por seu décimo título no Grupo Especial.

"Acho que nós temos uma carga milenar, a carga de toda essa civilização cristão que caiu muito pesada em cima desse Brasil. Uma carga trazida desde o descobrimento e que encontrou aqui um país em formação, um desafio. Por que toda a nossa história é muito fajuta, toda a história do Brasil nos chega de uma maneira muito frágil", disse o mestre Joãosinho em áudio divulgado pelo Salgueiro nas redes sociais.

"Então, a Igreja Católica teve sempre, através do poder temporal e espiritual, uma base muito grande, uma carga que até hoje nós carregamos. O Brasil inteiro ainda carrega essa cruz que a Igreja Católica nos colocou dos pecados. Dos Dez Mandamentos que todos começam com a palavra 'não'. Da proibição. Eu gostaria era de fazer muitos enredos onde nós pudéssemos purgar tantos preconceitos, tantas bobagens que nós carregamos em cima de todos nós, e que nos deixam sem nenhuma visão de uma nova civilização. Isso, que para muitos é uma fantasia, pra mim, é uma grande realidade física", completou o maranhense.

Um dos grandes ícones do carnaval carioca, Joãosinho Trinta chegou ao Rio de Janeiro em 1951, onde montou peças como “O Guarani”, de Carlos Gomes, e “Aida”, de Giuseppe Verdi. O artista estreou como carnavalesco no Salgueiro, sendo assistente de Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues. Em 1973, ele assumiu o posto oficialmente na agremiação, sendo responsável por criar os enredos vencedores de 1974 e 1975.

"Delírios de um paraíso vermelho" é o primeiro enredo desenvolvido por Edson Pereira como carnavalesco do Salgueiro, desde que a escola de samba anunciou a saída de Alex de Sousa. Em sexto lugar na luta pelo título deste ano, o Salgueiro levou para Sapucaí o enredo 'Resistência', que reverenciou locais do Rio de Janeiro importantes para a cultura negra. A nova contratação é mais uma aposta na busca do décimo campeonato, que não vem desde 2009.

