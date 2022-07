Zezé di Camargo beija Graciele Lacerda em gravação de DVD

Rio - Zezé di Camargo gravou o novo DVD, na noite desta sexta-feira (08), no Villaggio JK, em São Paulo. Intitulado 'Rústico', o projeto solo, que conta com 27 canções, sendo 7 inéditas, teve a participação da filha do sertanejo, Wanessa Camargo. O ex-BBB Caio Fiune, a esposa, Waléria Motta, e Eri Johnson curtiram a apresentação.

Antes de subir ao palco, Zezé recebeu o carinho da noiva, Graciele Lacerda. O casal trocou vários beijinhos. E por falar na musa fitness, ela caprichou na produção para a ocasião. Ela usou um vestido com recortes e fenda, que deixava suas curvas em evidência.

