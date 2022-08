Simony usa touca gelada nas sessões de quimioterapia para evitar queda de cabelo - Reprodução Internet

Simony usa touca gelada nas sessões de quimioterapia para evitar queda de cabeloReprodução Internet

Publicado 04/08/2022 07:16

Rio - A cantora Simony, de 46 anos, que revelou ter sido diagnosticada com câncer no intestino , mostrou no Instagram, nesta quarta-feira, sua primeira sessão de quimioterapia. Nas imagens, a artista aparece usando uma touca gelada para evitar a queda de cabelo. "Ajuda 50% a não cair o cabelo, vai ajudar muito. É congelado, gente", disse Simony.

fotogaleria

A cantora se mostrou animada com o tratamento. "Já vou começar, estou super ansiosa. Já vou pegar o meu escudo para ó... Detonar tudo...", afirmou. Nas redes sociais, Simony recebeu o apoio de amigos, familiares e fãs. "Minha luz, meu amor, se eu pudesse trocaria de lugar com você, você sabe de tudo", disse MC Ryan, um dos filhos da artista.

"Vai dar e já deu tudo certo, mãe. Estamos com você até o fim. Você é forte e vai vencer mais essa batalha. Te amo para sempre", disse Aysha Benelli, também filha da cantora.

Diagnóstico

Simony revelou o câncer nesta quarta-feira. Ela fez uma colonoscopia por conta de íngua, o que acabou detectando um tumor na parte final do intestino, próxima a região do ânus, chamado epidermoide. A ex-integrante da "Turma do Balão Mágico" comentou o diagnóstico em alguns vídeos publicados no Instagram nesta ao lado de seu médico, Dr. Fernando Maluf.

"Por conta de uma íngua, fui fazer meus exames, importantíssimos, a colonoscopia, que eu nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame, precisa fazer todo ano. Por esse exame eu descobri um câncer", contou ela.