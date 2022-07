Após cirurgia na coluna, Galvão Bueno já está andando - Reprodução do Instagram

Após cirurgia na coluna, Galvão Bueno já está andandoReprodução do Instagram

Publicado 31/07/2022 15:46

Rio - Galvão Bueno, de 72 anos, usou o Instagram, neste domingo (31), para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após se submeter a uma cirurgia na coluna, na última sexta-feira, no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. O narrador publicou um vídeo em que aparece andando ao lado de uma fisioterapeuta e ressaltou que sua recuperação está sendo ótima.

"Para quem estava preocupado comigo, já estou andando! Tudo ótimo por aqui! Preparação para o Catar 2022!! Obrigado pelo carinho de todos!!, disse Galvão, se referindo à Copa do Mundo. "Já estou solto, à vontade, andando, fazendo exercícios, porque esses meses serão muito puxados. Tem filmagens pra Globoplay, muita gravação de comerciais, graças a Deus, tem campanhas. Tenho que me preparar para a Copa do Mundo, tem viagens para o Japão, para Europa, Estados Unidos antes do Catar. E eu precisava fazer isso, que é uma coisa antiga que estava me atrapalhando", completou.

Galvão Bueno foi submetido a uma cirurgia na coluna, na tarde desta sexta-feira. Ele possuía uma pequena fissura na L5 da coluna vertebral, que lhe acompanhava desde os tempos de jogador de basquete na adolescência. A equipe médica, então, optou por realizar o procedimento. Após a cirurgia, Galvão foi encaminhado ao quarto. Ele deve receber alta nos próximos dias.

