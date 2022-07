Ary Fontoura curte show de Thiaguinho na Zona Oeste do Rio

Rio - O ator Ary Fontoura, de 89 anos, esteve no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado, para curtir o show de Thiaguinho. O veterano da TV foi recebido no camarim pelo cantor e os dois posaram para fotos. Namorada de Thiaguinho, Carol Peixinho também marcou presença no local e prestigiou o amado. Na plateia, a ex-participante do 'BBB' e 'No Limite' mostrou muita empolgação. Taís Araujo, João Vicente de Castro, Cris Vianna, Carol Sampaio, Jeniffer Nascimento e o marido, Jean Amorim, foram os outros famosos que conferiram a apresentação do artista.



