Sabrina Sato, Zoe e Duda Nagle desembarcam em São PauloLeo Franco/ Agnews

Publicado 31/07/2022 15:54

Rio - Sabrina Sato desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, neste domingo (31), com o noivo, Duda Nagle e a filha, Zoe, de 3 anos. Os três, que voltavam de uma viagem de férias, usaram looks bem confortáveis e estilosos. Simpáticos, eles posaram para o paparazzo ao perceberem que estavam sendo fotografados. Ao deixar o local, a pequena se divertiu com os papais.



Sabrina, Zoe e Duda aproveitaram as férias em grande estilo. Eles curtiram uns dias em Orlando, nos EUA, e marcaram presença no Magic Kingdom, um dos principais parques temáticos da Disney World. O segundo destino do trio foi a Ilha Exuma, nas Bahamas.