Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Sabrina SatoReprodução do Instagram

Publicado 17/07/2022 20:25 | Atualizado 17/07/2022 20:28

Tudo em família! Sabrina Sato abriu o álbum de fotos do primeiro dia de curtição no Magic Kingdom, um dos principais parques temáticos da Disney World, em Orlando, nos EUA. Nas imagens, a apresentadora aparece ao lado do marido, o ator Duda Nagle, da filha do casal, a pequena Zoe, de três ano, além da irmã Karina, do cunhado Felipe e dos sobrinhos Manuela e Felipinho. Resumindo: uma verdadeira festa!

fotogaleria

Neste domingo (17), a estrela, no ar nos programas "Saia Justa" e "Desapegue Se For Capaz", ambos do GNT, compartilhou alguns registros fofíssimos junto aos parentes, encantando seus fãs e seguidores, contando que a última vez que esteve no parque ainda estava grávida.

"Um dia mágico e inesquecível! A última vez que vim para a Disney a Zozo ainda estava na minha barriga. E hoje, depois de 3 anos, ver ela feliz e encantada, brincando com a Minnie, o Mickey e até se aventurando na Montanha Russa foi demais! Viva os 50 anos de magia da Disney", escreveu ela, na legenda das imagens. Duda também adorou a experiência de levar a filha pela primeira vez ao parque: "Foi incrível", disse.