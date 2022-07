Tadeu Schmidt celebrou aniversário de 48 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2022 15:44

Rio - Tadeu Schmidt completou 48 anos nesta segunda-feira (18) e por meio de um texto no Instagram comentou as mudanças que ocorreram em sua vida no último ano. O jornalista aproveitou para revelar que já está imaginando como será a vigésima terceira edição do 'BBB', descartando os boatos de que ele não estaria no comando da próxima temporada do reality show.

fotogaleria "QUARENTA E OOOOOOOITOOOOOOOO! 48! Pooooooooorr**! Que aniversário feliz! Eu sempre disse aqui que jamais trocaria o Tadeu atual por qualquer Tadeu mais jovem. Agora em 2022 isso é ainda mais forte! E aqui é impossível não falar do 'BBB'...Eu já era TÃO feliz, TÃO realizado no Fantástico… E o 'BBB' conseguiu melhorar o que já era maravilhoso! Depois de mais de duas décadas de profissão, vivi a experiência mais louca e intensa! E é claro que isso transformou a minha vida toda! Sou um novo Tadeu! Feliz DE-MAIS com o 'BBB22', planejando e imaginando como vai ser o 'BBB23'… E, entre as duas edições, vivendo as oportunidades maravilhosas que se apresentam, como o 'Criança Esperança'", iniciou.

"Família superbem, cercado por gente que eu amo e que me ama TANTO, saúde 100%… estou me segurando pra não falar um palavrão, de tanta felicidade! Só queria, agora, transmitir essa energia, pra que mais gente pudesse sentir o que eu sinto. A vocês, aqui do Instagram, só posso agradecer. Vocês fazem parte dessa felicidade! Muito, muito obrigado por tanto carinho que vocês despejam aqui todos os dias! Aliás, pra onde quer que eu olhe, eu só tenho a agradecer. Obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado!", acrescentou.