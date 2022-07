Marina Ruy Barbosa e Anitta - Reprodução/Instagram

Rio - Marina Ruy Barbosa surgiu com vestido em sua viagem pela Grécia usado anteriormente pela cantora Anitta. A atriz usou o look neste domingo (17), que é da grife Bronx and Banco, com fenda lateral profunda e recortes. A peça está avaliada em 2.500 dólares, cerca de R$ 13,5 mil na cotação atual.

Anitta usou o mesmo modelo de vestido, aproximadamente dois meses atrás. Marina escolheu pela peça em tom de verde água, e a cantora usou na cor prata.