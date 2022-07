Fernanda Lima acompanhada do pai, Cleomar Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2022 17:10

Rio - Fernanda Lima usou o Instagram nesta segunda-feira (18) para desabafar sobre os dois anos da morte do pai, Cleomar Lima, vítima da Covid-19. No registro, a apresentadora aparece deitada na cama acompanhada do pai.

"2 anos sem pai. Achei esse vídeo de quando eu estava grávida de Maria e ele foi pra SP me ver. Nessa noite voltamos pra casa às 3 da manhã depois de irmos no CEAGESP comprar plantas. Enquanto eu andava pelos corredores, ele ia sentando ao lado dos trabalhadores e perguntando a história de um e de outro. De repente gritava meu nome daquele jeitinho discreto dele. Era pra me apresentar mais um novo conhecido.Ainda não me acostumei com essa falta. Com a falta do sorriso. Das ligações diárias... com a falta do carinho eterno. Eu podia fazer as piores coisas. Sempre acolhida. Aprendi no amor, no olhar, com diálogo, compreensão… sempre, desde sempre", disse.