Bruna Marquezine surge caracterizada como Penny - Reprodução do Instagram

Bruna Marquezine surge caracterizada como PennyReprodução do Instagram

Publicado 18/07/2022 12:22

Rio - Bruna Marquezine mostrou uma foto dos bastidores da gravação do filme 'Besouro Azul' através do Instagram Stories. Na imagem, ela, que interpreta Penny, aparece com um look todo preto ao lado de Xolo Maridueña, protagonista do longa. No entanto, logo depois, a atriz apagou o registro.

fotogaleria

'Besouro Azul' mostrará a história de um adolescente com descendência mexicana nos Estados Unidos. Ele é o terceiro personagem a assumir o alter ego. Jaime Reyes descobriu o Besouro Azul quando voltava da escola com dois de seus melhores amigos. Os insetos estavam meio enterrados em um terreno abandonado. Curioso, ele levou o besouro para casa. Só que o inseto ganha vida e entra na coluna vertebral do jovem. Logo depois, Jaime Reyes conquista uma armadura parecida com o dos besouros, aumenta sua velocidade, força e cria asas.