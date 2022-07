Diogo ameaça expor real motivo do desentendimento com Rodrigo - Reprodução/Instagram/Globo

Diogo ameaça expor real motivo do desentendimento com RodrigoReprodução/Instagram/Globo

Publicado 18/07/2022 11:53

Rio - A briga entre Diogo e Rodrigo Mussi ganhou um novo capítulo neste domingo. Após o ex-BBB dizer o que os fãs fazem mais por ele do que a própria família, o advogado ameaçou contar o real motivo do desentendimento dos dois, ao responder a pergunta de um internauta, através do Instagram Stories.

fotogaleria

"Já que o míssil da Rússia caiu aqui, me sinto no direito de responder, sim. Essa semana vou esclarecer muitas coisas, relaxa. A vida não é sobre receber, isso é fácil e confortável, mas é sobre doação. O quão capaz você é de fazer pelo próximo? E, se for amor, aí, realmente, só pode dar quem sabe receber", destacou Diogo.