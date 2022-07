Wesley Safadão fala sobre diagnóstico de hérnia de disco em entrevista ao Fantástico - Reprodução da TV Globo

Rio - Após se submeter a uma cirurgia para retirada de uma hérnia de disco, Wesley Safadão deu detalhes de sua recuperação em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, neste domingo. O cantor também relatou como aconteceu a crise na coluna e o que sentiu. "Para respirar, doía. Se eu quisesse encher o meu pulmão, sentia dor. Eu sentia muitas, muitas pinçadas. Era na perna direita, era na perna esquerda", contou ele.

A crise aconteceu no dia 25 de junho, mas deu sinais dias antes. "Tomando banho, eu senti um estalo. Começava a não conseguir me movimentar, eu fui travando de imediato. Na mesma hora liguei pro meu fisioterapeuta, ele me colocou na maca e começou a me destravar. Tomei uma medicação e consegui depois de umas horas, mesmo com muita dor, ir ao show", disse Safadão, que se apresentou com dores durante uma semana.

Há quatro anos, Wesley já tinha tido uma crise na coluna. Na época, ele descobriu que dois discos que servem para amortecer a coluna estavam danificados. Porém, "dessa vez, o conteúdo de um desses discos extravasou e invadiu o canal que existe dentro da coluna, por onde passam os nervos que chegam às pernas e à região pélvica. Por isso, o cantor sentia tantas dores", explicou a reportagem feita por Ernesto Paglia.

Para aliviar o desconforto, o médico realizou um 'bloqueio', injetou medicação e passou uma corrente de radiofrequência no local da lesão. Com a melhora em seu quadro, o artista decidiu voltar a se apresentar. "Eu posto uma foto nas redes sociais dizendo, ‘gente, hoje tem show em Caruaru, em Pernambuco, no São João de Caruaru’. Quando eu posto a foto, já não estava mais sentindo as minhas pernas, aí me segurei na escada. Fui descendo meio que pelos braços, apoiando, apoiando. E foi a primeira vez que não consegui sentir sensibilidade nos meus testículos. Aqui eu passei a mão aqui, disse. 'Meu Deus, não estou sentindo nada'", relembra Wesley.

A maioria dos casos de hérnia é tratada com repouso e fisioterapia. Mas Wesley não respondeu ao tratamento tradicional porque tem uma vértebra a mais na coluna lombar. Essa sexta vértebra lombar deixa mais estreito o canal por onde passam os nervos, o que aumenta a chance de serem atingidos. Foi o que aconteceu com o cantor. Por isso ele precisou ser operado. O cantor soube que precisaria de intervenção cirúrgica perto da fazenda de sua família, a quase três mil quilômetros de Fortaleza. Ele admite que teve medo. "Eu comecei a ter uma sensação tão ruim. 'Será o meu último almoço na fazenda? Será que eu não vim para a fazenda para me despedir dos meus filhos?'".

Após a operação, Wesley se recupera bem. O cantor segue de repouso e sem nenhuma sequela. Com a evolução de seu quadro se saúde, a previsão é que o artista retorne aos palcos na quarta-feira, mas ainda depende de uma nova avaliação médica. "Fico triste porque queria muito voltar, mas confio muito em Deus. Tudo tem um propósito", afirmou Safadão.