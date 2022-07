Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2022 17:04 | Atualizado 18/07/2022 17:10

Rio - Luana Piovani compartilhou em seu Instagram, nesta segunda-feira (18), fotos das gravações das primeiras cenas de sua personagem de uma novela em Portugal. A atriz explicou que costumava negar trabalhos semelhantes no Brasil, mas que repensou quando se mudou para o exterior.

"A vida é mesmo engraçada, não é? A vida toda fugi das novelas no Brasil e minha mãe sempre quis que eu as fizesse. Torcia para que eu assinasse contrato longo e me achava uma 'doida' em não querer o que a classe toda (estou exagerando vai, uns 80% dos artistas) desejava", começou Luana.



"O tempo passou, me mudei do Brasil e desde que cheguei em Portugal, tinha um objetivo: fazer uma novela. Pronto! Hoje quero a segurança que minha mãe tanto insistia em querer para mim. Contrato, salário, labuta de segunda a sexta, tudo como manda a cartilha. Agora não sou mais aquela peça que você compra, agora entrei pro jogo! Próximo passo: estrear meu monólogo cantante após a novela para poder estar mais próxima da malta portuguesa e começar e criar plateia por aqui", finalizou.