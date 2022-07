Arthur desabafa sobre desentendimentos com Andressa Urach - Reprodução de vídeo

Publicado 18/07/2022 13:00 | Atualizado 18/07/2022 13:01

Rio - Após Andressa Urach detonar o filho, foi a vez de Arthur dar sua versão dos fatos em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, neste domingo. Em um grande desabafo, o jovem de 17 anos disse que a mãe implica com ele e a namorada, Brenda, o acusa de estar possuído e ameaça processá-lo. Ele ainda revelou que quase morreu ao relembrar uma situação em que passou mal e a esposa de Thiago Lopes o levou para a igreja ao invés do hospital.

"Estou tentando fazer esse vídeo pela 20ª vez porque eu estou muito nervoso de ter que tocar nesse assunto, quando eu postei o vídeo a minha mãe me fez apagar sobre a ameaça de me processar, mas logo em seguida ela postou uma live difamando a mim, a Brenda e a família dela por nós apoiar. Quando eu pedi pra ela apagar, ela me mandou cuidar da minha vida. Então foi o que eu fiz, eu me afastei e eu cuidei da minha vida. Tentei passar por cima disso tudo", começou ele.

"Porém, recentemente, tentei me acertar com ela. Mas a única coisa que ela falava era sobre o meu erro e não sobre o dela de deixar 1 milhão de pessoas verem o vídeo e deixarem me ver como errado. Então, meio que ficou tudo mal resolvido. Ela veio em um vídeo recente falar que já tinha conversado comigo e com a Brenda, o que é mentira. Isso era uma briga só minha e dela, uma briga que era praticamente eu tentando expressar o que eu sempre sentia minha vida toda. Porém, mais uma vez, ela colocou outras pessoas que não tinham nada ver com isso retirando o peso da culpa dela", continuou ele.

Em seguida, Arthur contou que a mãe o acusou de ter um demônio dentro dele. "Já não é a primeira vez que eu tento me expressar e ela sempre fala que tem um demônio dentro de mim. Então, esse é um dos maiores motivos por eu ter crescido sem saber falar o que sinto. Pedi pra ela fazer um vídeo pedindo desculpas, porém, ela, novamente, mandou eu cuidar da minha vida e falou que tinha um demônio dentro de mim. As acusações das pessoas andam afetando muito o meu dia a dia. Fiquei uma semana passando mal por conta de toda essa situação Mas ela se recusa a entender que toda a influência que ela tem, ela usou para afetar a minha vida e esse foi um dos motivos de eu não ter vindo a público explicar a minha parte, ela falou queria me processar, que não queria me ter mais como filho".

O jovem ainda criticou Andressa e relembrou uma ocasião em que ela o deixou passando mal na igreja, ao invés de levá-lo ao hospital. "Eu vou falar uma vez que eu fiquei tipo assim: que tipo de mãe faz isso? Um dia eu estava com muita dor na barriga e falei pra ela, sabem o que ela fez? Me levou pro hospital? Não! Me levou pra igreja 6 da manhã e foi pro presídio cuidar das pessoas como ela disse pra mim, me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite, quando eu tava agoniando de dor ela me levou para o hospital e, depois de alguns minutos, fui atendido por minha situação. Estava com a minha vida em risco, quase tive uma sepse (foi o que os médicos disseram), tive que fazer uma lavagem estomacal, se não me engano, porque quando os médicos abriram estourou".

"Basicamente quase morri por conta da fé fanática dela, depois ela fala que eu era prioridade mas preferiu ir em um evento da igreja do que cuidar de mim quando eu estava passando mal. Ela joga na minha cara que eu deixei dívida pra ela, isso eu tenho total noção, porém eu não ganho tanto quanto ela e o dinheiro que eu posso mandar eu mando todo mês", finalizou.

Veja o vídeo:

Entenda:

No meado do mês passado, Andressa Urach fez um vídeo no YouTube falando mal do filho mais velho, Arthur e de sua nora, Brenda. Tudo começou quando o garoto, de 17 anos, fez uma publicação em seu canal falando mal do marido da mãe, Thiago Lopes. No conteúdo, ele afirmou que o padrasto é controlador.

"Desconheço ele. Não é o mesmo filho que criei. Ele é outra pessoa hoje. Foi a maior decepção. Eu sou borderliner, faço tratamento psiquiátrico, tomo medicação, ir na igreja me ajuda, mas quando vem muita pressão, eu surto. Só Deus mesmo para me ajudar, porque minha vontade é pegar uma cinta e dar uma surra no meu filho, coisa que nunca fiz na vida, para vocês terem uma ideia", desabafou Andressa.

Ela ainda afirmou diversas vezes que Thiago, com quem ela tem um filho, Leon, de 4 meses, nunca teve comportamentos negativos nesse sentido e que as acusações de que ela estaria casada com o empresário com medo de ele pegar a guarda de Leon não fazem sentido. "Se eu não amasse o Thiago e ele não respeitasse, não estaria com ele. Nunca fui mulher de aceitar passar por nenhum tipo de abuso ou aceitar miséria de sentimento. Estamos maravilhosamente bem", disse.

Andressa lembrou que criou Arthur sozinha, sem ajuda do pai e que seu erro foi mimar demais o filho. Segundo Andressa, ela deu cartão de crédito ao garoto e alugou um apartamento para ele morar com Brenda. Segundo ela, o casal, recentemente, abandonou a casa dada por ela.