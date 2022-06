Andressa Urach, o filho Arthur, o marido e o filho recém-nascido - Foto: Ana Zago

Andressa Urach, o filho Arthur, o marido e o filho recém-nascidoFoto: Ana Zago

Publicado 17/06/2022 21:05 | Atualizado 17/06/2022 21:12

Andressa Urach fez um vídeo no YouTube falando mal do filho mais velho, Arthur e de sua nora, Brenda. Tudo começou quando o garoto, de 17 anos, fez uma publicação em seu canal falando mal do marido da mãe, Thiago Lopes. No conteúdo, ele afirmou que o padrasto é controlador.

"Desconheço ele. Não é o mesmo filho que criei. Ele é outra pessoa hoje. Foi a maior decepção. Eu sou borderliner, faço tratamento psiquiátrico, tomo medicação, ir na igreja me ajuda, mas quando vem muita pressão, eu surto. Só Deus mesmo para me ajudar, porque minha vontade é pegar uma cinta e dar uma surra no meu filho, coisa que nunca fiz na vida, para vocês terem uma ideia", desabafou Andressa.



"Nunca imaginei que Arthur agiria da maneira que ele tem agido. Minha alma dói, meu coração dói. De todas as decepções que passei nos últimos anos, essa está sendo a mais difícil. Quero ter olhos espirituais, mas dá vontade de tirar esses demônios da cinta", completou.



Andressa afirmou diversas vezes que Thiago, com quem ela tem um filho, Leon, de 4 meses, nunca teve comportamentos negativos nesse sentido e que as acusações de que ela estaria casada com o empresário com medo de ele pegar a guarda de Leon não fazem sentido. "Se eu não amasse o Thiago e ele não respeitasse, não estaria com ele. Nunca fui mulher de aceitar passar por nenhum tipo de abuso ou aceitar miséria de sentimento. Estamos maravilhosamente bem", disse.



Andressa lembrou que criou Arthur sozinha, sem ajuda do pai e que seu erro foi mimar demais o filho. Segundo Andressa, ela deu cartão de crédito ao garoto e alugou um apartamento para ele morar com Brenda. Segundo ela, o casal, recentemente, abandonou a casa dada por ela.



A modelo explicou que há problemas na relação com a família da nora. "Nunca deveria ter deixado ele namorar, porque eu não queria, Arthur sabe disso. Mal agradecidos, estou muito chateada porque a família da Brenda está apoiando eles. Arthur saiu daqui do interior sem avisar que largaria tudo. Gastei tudo que tinha para abrir a barbearia para ele. Estava meses o Thiago pagando o aluguel da barbearia, sendo que Thiago não tem obrigações com ele. Nunca concordei com o casamento do Arthur e da Brenda. Respeitei, porque sou mãe, mesmo não querendo", completou.