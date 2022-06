Yudi Tamashiro explica comentários sobre Priscilla Alcantara - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2022 17:05 | Atualizado 17/06/2022 17:11

Rio - Yudi Tamashiro publicou um vídeo em seu Instagram para dar explicações sobre uma entrevista que viralizou nas redes sociais em que falava da fase atual de Priscilla Alcantara, sua ex-parceira na apresentação do "Bom Dia & Cia", no SBT. Ele havia comentado sobre a cantora ter deixado o segmento gospel mas afirmou que em nenhum momento se referiu à tatuagem que ela fez e que foi alvo de críticas de evangélicos.



"Estão falando que estou falando mal da Priscilla Alcantara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é como se fosse minha irmã. Estão pegando uma entrevista e colocando agora que viralizou o negócio da tatuagem da Priscilla. Tenho o corpo inteiro fechado de tatuagem e vou continuar fazendo porque Deus não tocou o meu coração. Até hoje ninguém me convenceu que tatuagem é pecado", começou ele.

Evangélico, Yudi ressaltou que sua preocupação era de irmão e que tinha medo que Priscilla se "perdesse" no novo caminho que está seguindo.



"Essa entrevista foi nos Estados Unidos. Começaram a fazer várias perguntas sobre várias pessoas, não me senti confortável. Quando perguntaram da Priscilla, disse que ela viveu a mesma coisa que eu vivi na infância e adolescência e agora está em outra fase. Viveu coisas diferentes de mim. Viveu coisas dentro da igreja que até hoje não vivi. Assim como eu vivi coisas no mundão e na vida louca que ela não viveu. Minha preocupação era como um irmão. Tinha medo dela se perder no meio desse caminho. Minha maior vontade era ela na igreja, a gente fazendo congresso, ministrando. Ela louvando e eu pregando. Ainda vejo isso", justificou ele, que ainda ressaltou que não é ninguém para julgar os outros.



Recentemente, durante o podcast "The Chinelapa Show", o artista falou sobre o comportamento religioso da amiga. "Ela saiu, digamos, do gospel e pelo que fico sabendo de pessoas próximas, ela continua buscando a palavra [de Deus], mas agora se encontra em outro meio. Começou a andar com pessoas da Globo, está conhecendo um outro lado. Coisas que eu conheci antes", disse ele. "Fui pela dor para Cristo, ela nunca foi desviada, sempre foi da igreja. A minha visão, e eu conversei com ela. Oro pela vida dela, ela está vivendo coisas que nunca viveu na vida, conhecendo coisas diferentes, mas sinto que uma hora ela vai falar assim: 'Calma aí, não é isso', e vai voltar, vai voltar mais forte ainda", afirmou.



Priscilla Alcantara curtiu os comentários de um fã clube dela que criticava a postura de Yudi, destacando que ela sempre o apoiou, mesmo em suas piores fases.