Publicado 17/06/2022 16:22

Rio - A ex-BBB Paula Amorim deu à luz Theo, na noite desta quinta-feira, dia 16, em um hospital de São Paulo. O bebê, que é fruto do relacionamento da campeã do 'No Limite', da TV Globo, com Breno Simões, veio ao mundo com 49 cm e pesando 3,1kg.

O anúncio do nascimento do pequeno foi feito pelo arquiteto e influencer através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. Na publicação, ele ainda mostrou algumas imagens do menino. O ex-BBB deu detalhes de todo o trabalho de parto da noiva em sua rede social. Às 12h, Paula sentiu as primeiras contrações. Já às 15h30 a bolsa estourou. Os dois chegaram ao hospital às 18h. O bebê nasceu às 19h56.

Paula e Breno se conheceram no 'Big Brother Brasil 18', da TV Globo, e anunciaram o noivado junho do ano passado. Em dezembro, os dois revelaram que a campeã do 'No Limite' estava grávida.