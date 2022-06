Rafa Kalimann é flagrada em clima de romance com o jogador Bruninho, do vôlei - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann é flagrada em clima de romance com o jogador Bruninho, do vôleiReprodução/Instagram

Publicado 17/06/2022 13:10 | Atualizado 17/06/2022 13:10

Rio - A ex-BBB Rafa Kalimann e o jogador de vôlei Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho, foram flagrados no maior clima de romance durante uma festa em São Paulo, nesta quinta-feira. O perfil no Instagram "Gossip do Dia" postou uma foto dos dois depois que o apresentador Matheus Baldi disse nas redes sociais que o "mais novo casal" foi visto deixando o local "de mãos dadas". Bruninho é filho do técnico Bernardinho.

fotogaleria

Nas imagens, Rafa Kalimann e Bruninho aparecem bem juntinhos na pista de dança. Antes disso, a influenciadora também foi alvo de especulações sobre um romance com João Vicente de Castro. Nenhum dos dois chegou a confirmar o affair.

Rafa também namorou o ator Daniel Caon, que chegou a participar da "Casa de Vidro" do "BBB 20", mesma edição que Rafa participou. Ela também foi casada com o sertanejo Rodolffo Mathaus. O casamento chegou ao fim depois que Rafa descobriu as traições do ex.