Mãe de Marília Mendonça mostra filho da cantora em festa junina: 'Arraiá da vovó'

Youtuber compartilhou registros da celebração ao lado do marido, Dayvid Fabricio, do filho, o cantor João Gustavo e do neto, Léo

Publicado 17/06/2022 08:54 | Atualizado há 2 horas