Claudia Silva, mulher do atacante Jô, pede a separação - Reprodução Internet

Claudia Silva, mulher do atacante Jô, pede a separaçãoReprodução Internet

Publicado 17/06/2022 09:53 | Atualizado 17/06/2022 10:11

Rio - Claudia Silva, mulher do atacante Jô, do Corinthians, anunciou que não está mais casada com o jogador de futebol nesta quinta-feira. O fim do relacionamento aconteceu após a amante do jogador, Maiára Quiderolly, confirmar no Instagram que está esperando um filho do atleta.

fotogaleria

Pouco após o anúncio da separação, um vídeo em que Claudia Silva diz que Jô tem cinco filhos fora do casamento viralizou nas redes sociais. "Para deixar uma coisa clara para o mundo, o filho dela [Maiára Quiderolly] não é um troféu para ele, porque ele já tem cinco filhos fora do casamento. Dois se relacionam muito bem comigo, eu tenho contato com as mães, uma das mães é a Carol e eu me dou super bem com ela. Os dois filhos dele passaram o Natal na minha casa, e vão continuar passando porque são irmãos dos meus filhos. Mas o filho dela não é um troféu", disse Claudia.

Claudia, que já tem dois filhos com Jô, disse que fez de tudo para manter a relação dos dois, mas que com a chegada de mais esse filho não há como continuar. "Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho é dele... Se o filho for dele, não vai ser meu. O filho é dele, a responsabilidade é dele. Eu tentei o que pude, eu fui forte até onde eu pude, lutei pelo meu casamento até onde eu pude", disse nas redes sociais.

"Não estou me sentindo fracassada, pelo contrário: saio como vitoriosa porque escrevi uma história linda. Tenho dois filhos lindos, casei, fiz tudo certo, tudo que uma mulher sonha em fazer... E quem perdeu foi ele, não perdi nada", garantiu.

Claudia afirmou ainda que não vai deixar as redes sociais, mas pediu privacidade. "Não vou deixar de ter rede social, porque não tenho porque me esconder. Pelo contrário, tenho que estar aqui para fazer da minha vida espelho para vida de alguém. Vou viver esse luto, vou enterrar essa história e tenho fé em Deus (...) Acredito que meus filhos vão me dar forças também, mas eu peço para vocês me deixarem quietinha", pediu.

a coisa ficou ainda mais feia pro jô: a mulher dele contou que ele tem CINCO filhos fora do casamento. pic.twitter.com/5gO3FETzQE — Alanis (@alanisnettosec) June 16, 2022

Entenda o caso

O colunista Leo Dias, do "Metropoles", noticiou, no último dia 14, que o atacante Jô engravidou a amante, Maiára Quiderolly. Na ocasião, os dois negaram o caso e também que Jô seria o pai do filho que a influenciadora está esperando.

No entanto, no dia seguinte, eles confessaram que existe a possibilidade de que Jô seja o pai da criança. A influenciadora disse ter conversado com Jô e que ele negou a paternidade por estar preocupado com sua "carreira pública". Segundo ela, o acordo era negar a paternidade e tratar o assunto de forma discreta.

"Vi o pai do meu filho disponível para fazer um exame de DNA, como se ele não soubesse que ele é o pai do meu filho. Escutei tudo o que ele falou, fiz tudo o que ele queria. Totalmente pressionada, principalmente por ele ter uma carreira pública", disse Maiára na ocasião.

"Se ele tivesse negado e vivido tranquilamente, faríamos tudo no particular e cada um viveria na minha vida. Mas não foi isso, ele tentou limpar a imagem dele e f**** a minha imagem", completou.