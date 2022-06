Bianca Andrade e o filho, Cris - Reprodução/Instagram/Vinícius Ziehe

Bianca Andrade e o filho, CrisReprodução/Instagram/Vinícius Ziehe

Publicado 16/06/2022 21:36

Rio - Bianca Andrade surgiu em clima de festa, nesta quinta-feira, ao celebrar os 11 meses de seu filho, Cris, do relacionamento com Fred. Em postagem no Instagram, a influenciadora abriu o álbum de fotos e postou cliques fofos com o pequeno, mostrando até mesmo o carrinho motorizado que deu para o bebê.

fotogaleria

"Ontem esse carinha completou 11 meses. 11 meses de Cris e de uma nova Bianca. Você é tão especial, meu filho! Que um dia você entenda o quanto ter você fez de mim uma pessoa melhor. Se hoje vivo o auge da minha felicidade, é porque tenho você na minha vida. Pedacinho de mim que me completa! Te amo, baíugo! Te amo muito! Te amo pra sempre", escreveu ela na legenda da postagem.

Cris é o primeiro filho da influencer conhecida como Boca Rosa com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Em abril deste ano, os famosos anunciaram o fim do relacionamento de quase 2 anos, em meio a boatos de traição. Na época, os dois negaram os rumores e garantiram que a separação aconteceu de forma pacífica.

Confira: