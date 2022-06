Viviane Araújo celebra os sete meses de gestação - Reprodução Internet

Publicado 16/06/2022 14:57

Rio - Viviane Araújo está toda orgulhosa de sua barriga de gravidez. A atriz de 47 anos postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece de biquíni em uma selfie no espelho. "7 meses", escreveu na legenda da imagem.

Vivi está esperando seu primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. Por conta da idade, a rainha de bateria do Salgueiro precisou recorrer ao processo de fertilização in vitro.

"Eu não congelei óvulos, então, seria difícil na minha idade, mesmo fazendo tratamento para ovular, e quis logo partir para a ovodoação. Isso já estava claro na minha cabeça, nunca foi um problema, pelo contrário, acho que só ajuda, nos faz ter mais esperança de realizar nosso sonho, nosso desejo de ser mãe", disse na ocasião em que anunciou a gravidez.