Murilo Benício e Guito fazem passeio de barco pelo Pantanal após o fim das gravações - Reprodução/Instagram

Murilo Benício e Guito fazem passeio de barco pelo Pantanal após o fim das gravaçõesReprodução/Instagram

Publicado 16/06/2022 15:27

Rio - Murilo Benício e Guito ficaram para trás após o elenco de 'Pantanal' se despedir do Mato Grosso do Sul com o fim das gravações da novela. Nesta quinta-feira, o ator que dá vida a Tenório compartilhou o vídeo de um passeio de barco que fez com o intérprete de Tibério, mostrando o clima divertido entre os dois.

fotogaleria

"Despedida do Pantanal! Eu e Murilo remando pelo Rio Negro!! Só risadas com esse ator que dispensa comentários!! Fera dimais!!", declarou Guito na legenda da publicação feita no Instagram. No registro, a dupla ainda brinca sobre o final dos personagens no remake da novela de 1990: "Sobrou Tibério e Tenório", disse Guito. "Terminaram juntos, vão adotar um filho lindo", acrescentou Murilo, enquanto remava.

Nos comentários, fãs e colegas de elenco se animaram com a publicação e deixaram diversos recados para a dupla. "Só de olhar para o Murilo eu dou risada", disparou Leandro Lima. "Que saudade de vocês", escreveu Aline Borges. "Maior surpresa da novela", comentou um seguidor. "Que casal lindo, sabia que a novela não ia me decepcionar", afirmou outra internauta, entrando na brincadeira.

Confira: