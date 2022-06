Atores se despedem do Pantanal - Reprodução Internet

Publicado 15/06/2022 08:25 | Atualizado 15/06/2022 10:04

Rio - O elenco de "Pantanal" se despediu do Mato Grosso do Sul nesta terça-feira, data em que se encerraram as gravações da novela no local. Os bastidores de gravação da trama sempre fizeram o maior sucesso nas redes sociais. Todo o elenco costumava postar fotos e vídeos em momentos de descontração nos intervalos das filmagens.

Bella Campos, a Muda, postou algumas paisagens nos Stories. "Obrigada, Pantanal", escreveu. Lucas Neto, um dos personagens mais recentes da trama, filho de Tenório, também se despediu. "Cabô aqui no Pantanal! Precisamos ver a imensidão do todo e nos sentir pequeno para depois se ver grandão. Meus medos agora são outros, meu 'zói' brilha diferente. Experiência inesquecível! Obrigado, novos amigos, obrigado! PANTATCHAU", disse o ator.

Juliano Cazarré, o Alcides, fez uma brincadeira com uma placa do local. "Spoiler. Alcides vai virar dono da bagaça toda. Vai mandar azulejar o Pantanal e vai trocar o nome para Alcilândia", brincou o ator.

Os atores tiveram o retorno do Pantanal antecipado por conta da covid-19. Algumas pessoas do elenco foram diagnosticadas com a doença. A Globo não confirmou quais atores contraíram covid.

"Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas. O nosso protocolo contempla diversos cenários para garantir a segurança de toda equipe envolvida nos trabalhos", disse a emissora em comunicado oficial.