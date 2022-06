Fábio Porchat - reprodução de vídeo

Publicado 16/06/2022 12:57 | Atualizado 16/06/2022 13:00

Rio - Fábio Porchat soltou o verbo sobre o presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. O humorista fez duras críticas ao político após declarar suas intenções de voto nas eleições.

"Eu já declarei meu voto, vou votar no Ciro Gomes. Gosto muito do Ciro, acho um ótimo candidato, muito preparado. Agora, se chegar em agosto e ele continuar com 7% (nas pesquisas) e o Lula poder ganhar no primeiro turno, para tirar esse animal, esse verme, esse câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando 'Lulalá' e voto apertando 13 trezentas vezes", revelou.

Em seguida, o apresentador voltou a criticar Bolsonaro. "Na verdade, a gente tá lidando com um cara que não tem humanidade. Uma pessoa que durante uma pandemia que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada. Ele não tá nem aí para as pessoas, ele não tem dignidade. Antes da gente falar sobre corrupção, porque tem muito nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. Ele provoca ira, mente descaradamente, agride, fala que a mulher não merece ser estuprada. Olha o que ele fala para as pessoas! Isso não é gente! Isso é subgente, é rato, é verme", desabafou.

Fábio também acusou Bolsonaro de não se importar com seu trabalho. "Ainda por cima é um verme incompetente, tem um governo corrupto, e o cara é vagabundo que não trabalha. Ele fica andando de jetski e as pessoas morrendo de fome, ele não corre atrás. Na agenda dele, ele começa a trabalhar depois do meio-dia. Quem trabalha depois do meio-dia no país? Ninguém!", disse.

Veja o vídeo: